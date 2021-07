Olympische Spiele : Japan verhängt für Olympia-Stadt Tokio Corona-Notstand

Eine deutsche Athletin trägt eine Schutzmaske und geht bei ihrer Ankunft am Flughafen Haneda an den Olympischen Ringen vorbei. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Tokio Kaum trifft IOC-Chef Bach in Tokio ein, verkündet der Gastgeber der Olympischen Spiele den Notstand. Grund sind die wieder steigenden Infektionen - vor denen Experten immer wieder gewarnt haben.

Während der Olympischen Spiele wird in Tokio erneut der Corona-Notstand herrschen. Das entschied die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga wie erwartet.

Mit dem Notstand will die Regierung vor allem verhindern, dass Restaurants und Bars Alkohol ausschenken. Auch das Singen von Karaoke soll unterbunden werden, um eine Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Die Bürger sollen möglichst zu Hause bleiben. Viele Menschen in Japan fürchten, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Japans Olympia-Macher und das Internationale Olympische Komitee betonten bisher immer, dass alles „sicher“ ablaufen werde. Allerdings möglicherweise ohne Zuschauer.