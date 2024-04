NBA James über Karriereende: „Ich habe nicht mehr viel Zeit“

Der erfolgreichste Werfer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt spielt in dieser Saison wieder auf einem hohen Niveau und hat derzeit die beste Dreier-Wurf-Quote seiner Karriere. 41,6 Prozent seiner Versuche treffen das Ziel, sein Karriere-Höchstwert für eine ganze Saison stammt aus der Saison 2012/2013 mit den Miami Heat, als er 40,6 Prozent der Dreier-Versuche verwandelte. In den vergangenen Jahren hatte er zunehmend mit Verletzungen zu tun. James kann eine Option ziehen und seinen Vertrag bei den Lakers für 51,4 Millionen US-Dollar verlängern.