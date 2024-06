Golf Jäger bei US Open weiter vorn dabei - Schwede Aberg führt

Der zuletzt so überragend spielende Amerikaner Scottie Scheffler legte nach der 71er-Runde zum Auftakt eine noch schwächere 74er-Runde hin und schaffte mit fünf Schlägen über Par gerade noch den Cut. Der 27-Jährige hat in dieser Saison bereits fünf Turniere auf der PGA-Tour gewonnen - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta.