Tennis Italien und Serbien im Davis-Cup-Halbfinale

In der Vorschlussrunde in Malaga treffen Italien und Serbien am Samstag direkt aufeinander. Erst am vergangenen Sonntag hatten sich Sinner und Djokovic bei den ATP-Finals im Endspiel gegenübergestanden - mit dem besseren Ende für den Serben. Für das erste Halbfinale am Freitag haben sich Finnland und Australien qualifiziert.