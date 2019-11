IBO- WBA-Weltmeister : Irrer Knockout: Bösel beerbt Box-Idol Maske

Halle Der hochriskante Masterplan von Boxprofi Dominic Bösel ging auf: Erst Stärke zeigen, sich kurzzeitig verprügeln lassen, um dann den müden Champion auszuknocken. Diese Taktik fand selbst Henry Maske „beängstigend“.

Nur 41 Kilometer von seinem Heimatort Freyburg in Sachsen-Anhalt entfernt zeigte Bösel vor 3500 Zuschauern in der Messe-Arena von Halle einen geradezu irren Kampf. „Er boxte stark aus der Distanz, hat einen Klasse-Jab“, lobte Klitschko-Manager Bernd Bönte, der im Vorkampf mit Peter Kadiru ein vielversprechendes Schwergewichtstalent in den Ring geschickt hatte. Schon in Runde zwei war Fornling, der selbst ernannte Wikinger aus Malmö, am Boden. „Ich spürte, er kann mir nicht wehtun. Er powerte sich aus, dann habe ich es einige Mal probiert, und er wackelte“, sagte Bösel zu seiner Taktik.