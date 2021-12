Deutscher Fußball-Bund : Initiative verzichtet auf DFB-Kandidatur: Jones interessiert

Frankfurt am Main Die Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ verzichtet momentan auf eine Bewerbung für das Amt des DFB-Präsidenten. Steffi Jones hingegen traut sich das Amt zu. Die ehemalige Bundestrainerin denkt über eine Kandidatur unter bestimmten Voraussetzungen nach.

Während die frühere Nationalspielerin und Bundestrainerin Steffi Jones unter bestimmten Voraussetzungen eine Kandidatur als Präsidentin im DFB in Erwägung zieht, hat die Frauen-Initiative „Fußball kann mehr“ um Almuth Schult zunächst auf eine Bewerbung verzichtet.

„Ich habe den Eindruck, dass sich nahezu 100 Prozent der Fußballinteressierten eine Erneuerung des DFB wünschen, 17 Verbandspräsidenten, allesamt Männer, aber entscheiden, dass alles so weitergehen soll wie bisher“, sagte Kraus, die früher HSV-Vorstandsmitglied war.

Zuvor hatte Jones in der ARD Radio Recherche Sport erklärt, dass sie gern dabei wäre, wenn der DFB wirklich an einer Neuausrichtung interessiert sei, sich wirklich komplett von seinen Altlasten löse und da eben was Neues aufbauen wolle. „Dann könnte ich mir natürlich auch vorstellen, DFB-Präsidentin zu werden mit einem starken Team“, sagte Jones.