Tour de France : In Bestform: Etappenjäger Politt hofft auf seine Chance

Lille Nils Politt ist erstmals als deutscher Meister bei der Tour de France dabei. Bisher wurde der Schlaks aus Köln vorrangig als Helfer gebraucht, doch nun kommt sein Terrain.

„Es hat sich etwas in meinem Kopf verändert“, gibt Politt zu. Da ist es nur logisch, dass der Radprofi vom Team Bora-hansgrohe seinen Coup bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt wiederholen will.

Nachdem Politt seinen Kapitän Alexander Wlassow in den Auftaktetappen in Dänemark aus allen Gefahren herausgehalten hat, kommt nun sein Terrain. Am Dienstag geht es durch Frankreichs hügeligen und windigen Norden von Dünkirchen nach Calais, tags darauf steht die Kopfsteinpflasteretappe zum Wald von Arenberg an. Die große Frage: Darf Politt fahren? Sportchef Rolf Aldag sagt: „Nils war Zweiter bei Paris-Roubaix, das wissen wir natürlich auch. Doch wir müssen uns auch besinnen und uns sagen, dass die Hauptpriorität auf dem Gesamtklassement mit Alex liegt.“