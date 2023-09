Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag Waldhof Mannheim zum Südwestderby. Der Ludwigspark wird ausverkauft sein. Die Polizei rechnet mit über 2000 Gästefans. Die Rivalität ist groß. In der Vergangenheit waren FCS-Anhänger in Mannheim auf einem Gäste-Parkplatz angegriffen worden, Fahrzeuge wurden beschädigt. Um ein Aufeinandertreffen der Anhängerschaften zu minimieren, hat die Polizei vor allem für nach dem Spiel besondere Maßnahmen angekündigt. Alle Infos für Fans gibt es hier.