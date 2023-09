2. Bundesliga Im Liveticker – wie schlägt sich die SV Elversberg gegen den Hamburger SV?

Ein großer Name, ein ausverkauftes Stadion – für die SV Elversberg steht ein Highlight in der 2. Bundesliga an. Kann die SVE sportlich mit dem Hamburger SV mithalten? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

13.09.2023, 14:57 Uhr

Zweitligist SV Elversberg Foto: Andreas Schlichter