Neuer und ter Stegen : Illgner: Löw bei Torwart-Konkurrenz gefordert

Berlin Im Konkurrenzkampf zwischen den beiden Top-Keepern Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen sieht der ehemalige Nationaltorhüter Bodo Illgner nun Fußball-Bundestrainer Joachim Löw gefordert.

Ter Stegen ist beim FC Barcelona Nummer eins, in der Nationalmannschaft ist er Ersatzmann für Neuer. „Es ist nicht leicht, eine Erklärung zu finden“, sagte der 27-Jährige kürzlich über seine Reservistenrolle in der EM-Qualifikation in Nordirland (2:0) und zuvor gegen die Niederlande (2:4). Er versuche alles, „um im Tor zu stehen. Aber diese Reise mit der Nationalelf war für mich ein schwerer Schlag“, erklärte ter Stegen.