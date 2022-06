French Open : Höchste Hürde der Tennis-Welt: Zverev in Paris gegen Nadal

Paris In spielt der Rafael Nadal noch einmal besser, als er es sonst schon tut. Alexander Zverev steht also vor der schwerstmöglichen Aufgabe - und ist doch nicht chancenlos gegen den Spanier.

Die immer selben Abläufe geben Zverev Sicherheit

Am Freitag steht Zverev vor dieser Herkulesaufgabe. Im Halbfinale der French Open misst sich der Olympiasieger mit dem besten Sandplatz-Spieler der Geschichte. Nach dem Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz im Viertelfinale nun also der König von Paris. „Es wird nicht leichter“, sagte Zverev schmunzelnd.

Doch von Nervosität oder gar Angst war bei Zverev vor der Partie nichts zu merken. Gelassen und in sich ruhend bereitete sich die deutsche Nummer eins auf das zweite Paris-Halbfinale in Serie vor. Am mittwoch powerte er sich auf dem Trainingsplatz Jean Bouin noch einmal aus, für drei Stunden hatte er den Court mit seinem Team gebucht. Am Donnerstag stand eine etwas lockerere Einheit über 90 Minuten an. Der Rest: Routine. Das gleiche Essen, das gleiche Spiel, die gleichen Leute um sich herum. „Er ist einer, der sehr stark an seinen Abläufen festhält“, sagte Mischa Zverev, der die Auftritte seines Bruders als TV-Experte bei Eurosport begleitet.