Nordische Ski-WM : Hitze plagt Langläuferinnen - Carl bei Johaug-Gold 14.

Oberstdorf Die Sonne brennt bei der Ski-WM so extrem, dass manche Athletinnen in kurzen Hosen laufen. Während die Norwegerin Johaug erneut siegt, sieht der deutsche Teamchef im eigenen Team deutliche Verbesserungen.

Beim beeindruckenden Gold-Lauf Johaugs sorgten das warme Wetter dafür, dass unter anderen die Amerikanerin Jessica Diggins in kurzen Hosen an den Start ging. Carl, die nach eigener Aussage sowieso „schnell und viel“ schwitzt, nannte das Rennen „richtig hart“. Die 25-Jährige hatte noch gar nicht alle Fragen beantwortet, da sagte sie schon: „Ich muss jetzt ganz schnell in den Schatten und Flüssigkeit nachfüllen.“

Nach der ersten WM-Woche herrschte beim deutschen Langlauf-Team nach Misserfolgen und Missgeschicken noch Tristesse. Nun soll in der zweiten Woche die Wende gelingen, vor allem in den Staffeln am Donnerstag und am Freitag. „Wir haben jetzt a gute Stimmung. Das passt jetzt wieder“, sagte Schlickenrieder.