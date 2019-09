Ausnahmesportler : Hirschers Adieu: Der beste Skirennfahrer der Welt hört auf

Salzburg Marcel Hirscher, der beste Skirennfahrer der Welt, hat seine aktive Karriere beendet und den Generationenwechsel im Weltcup damit massiv beschleunigt.

Der 30 Jahre alte zweimalige Olympiasieger gab die Entscheidung zur besten Sendezeit bei einer vor allem in seinem Heimatland Österreich mit Spannung erwarteten Veranstaltung bekannt. „Es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde“, sagte er in einem weißen T-Shirts ohne jeden Sponsorenaufnäher. „Das ist kein Berufs-, kein Jobwechsel. Das ist ein Leben, dass man von heute auf morgen beendet.“