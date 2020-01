Hertha-Trainer : „Entspannung“: Klinsmann mailt Lizenz-Informationen an DFB

Berlin Fünf Tage vor dem Rückrundenstart ist Herthas Chefcoach Jürgen Klinsmann eine gültige Trainerlizenz schuldig. Ein entsprechender Nachweis sei bis zum Spiel gegen seinen Ex-Klub Bayern München vorzulegen.

„Die liegt irgendwo in meinem Häuschen in Kalifornien in irgendeiner Schublade. Die werden wir schon wieder finden“, sagte der einstige Welt- und Europameister. Auch Hertha sieht keine Probleme. Bis zum Spiel gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr) seien noch ein paar Tage Zeit, hieß es vom Berliner Fußball-Bundesligisten.