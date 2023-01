Biathlon-Weltcup : Herrmann-Wick in Slowenien Siebte - Doll verpasst Top Ten

Pokljuka Zu viele Schießfehler verhindern den Sprung auf die Podestplätze. Auf die deutschen Biathletinnen und Biathleten wartet vor der Heim-WM noch viel Arbeit. Und bei den Frauen wird das Personal knapp.

Öberg siegt vor Wierer und Simon

Der Sieg ging erneut an die Schwedin Elvira Öberg, die am Donnerstag schon den Sprint gewonnen hatte. Die 23-Jährige blieb fehlerfrei und verwies bei ihrem sechsten Weltcuperfolg mit 19,1 Sekunden Vorsprung die Italienerin Dorothea Wierer (1 Fehler) und die französische Gesamtweltcup-Führende Julia Simon (2) auf die Plätze. Vanessa Voigt (2 Fehler) kam als 24. ins Ziel, Janina Hettich-Walz (3) belegte Rang 34.

Im Rennen der Männer vergab Doll ein besseres Resultat schon im ersten Schießen. Als Vierter war der 32-Jährige aussichtsreich in die Loipe gegangen, gleich seine ersten beiden Schüsse verfehlten jedoch das Ziel und der Schwarzwälder fiel zurück. Am Ende verfehlte Doll insgesamt drei Scheiben und verpasste so knapp die Top Ten. Sieger Bö lief einmal mehr in seiner eigenen Liga und gewann trotz zwei Strafrunden mit mehr als einer Minute Vorsprung vor dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (1) und seinem älteren Bruder Tarjei Bö (1).