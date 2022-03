Weltcup in Otepää : Herrmann auf dem Podest - Fillon Maillet Biathlon-König

Denise Herrmann wurde beim Biathlon-Weltup in Ötepää in Estland Zweite. Foto: Roman Koksarov/AP/dpa

Otepää Eine deutsche Skijägerin hat beim letzten Schießen im Massenstart den Sieg vor Augen, doch auf das Podest schaffen es andere. Bei den Männern krönt sich in Estland ein Franzose zum Biathlon-König.

Statt Preuß schaffte es aus deutscher Sicht Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann im vorletzten Massenstart der Saison in Otepää als Zweite auf das Podium, zum vierten Mal in dieser Weltcup-Saison. Schneller war am Samstag in Estlands Winterhauptstadt nur die Schwedin Elvira Öberg.