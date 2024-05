LET-Tour Heimsieg: Golferin Försterling gewinnt German Masters

„Ich bin wirklich sprachlos“, sagte Försterling nach dem Sieg. „Im Playoff haben wir beide die Bälle so nahe an die Fahne geschlagen. Das war großartig.“ Ihren ersten Erfolg auf der LET-Tour feierte sie im September des vergangenen Jahres bei der Swiss Ladies Open. Titel Nummer zwei holte sie im November 2023 auf Mallorca. Zuletzt gewann Försterling Anfang März bei der Aramco Team Series in Tampa (US-Bundesstaat Florida). „Ich hätte nie erwartet, dass alles so schnell geht.“