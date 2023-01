Ex-Nationalspieler : Harold Kreis soll neuer Eishockey-Bundestrainer werden

München Die Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Harold Kreis als neuer Eishockey-Bundestrainer gilt nur noch als Formsache. Der aktuelle Schwenningen-Coach soll Nachfolger von Toni Söderholm werden.

Unterschrift steht noch aus

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland im Mai startet Anfang April nach dem Ende des Playoff-Viertelfinals in der DEL. Bereits im Februar steht eine Maßnahme des U25-Teams des DEB an, die im Idealfall der neue Bundestrainer leiten soll. Der Deutsch-Kanadier Kreis, der als Nationalverteidiger 187 Mal für Deutschland auflief, sollte als damaliger Trainer der Düsseldorfer EG bereits 2018 als Nachfolger von Marco Sturm Bundestrainer werden. Dies scheiterte damals aber am Veto der DEG.