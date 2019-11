Skispringen : Hannawald glaubt an Erfolge für DSV-Springer

Hannawald glaubt an Erfolge für DSV-Springer

Glaubt an Erfolge der deutschen Skispringer: Sven Hannawald. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Frankfurt/Main Sven Hannawald traut den deutschen Skispringern unter dem neuen Bundestrainer Stefan Horngacher ähnliche Erfolge zu wie in der Ära von Werner Schuster.

„Die Fans können sich auf jeden Fall wieder auf viele Podestplätze freuen. Ich bin nur nicht sicher, ob es gleich zu Saisonbeginn so sein wird“, sagte der frühere Vierschanzentourneesieger der Deutschen Presse-Agentur vor dem Weltcup-Auftakt am Wochenende in Wisla. „Ich würde mich zum Start über jede super Platzierung freuen, aber ich weiß auch, dass Stefan schon als Nationaltrainer Polens den Fokus immer auf die Saison-Highlights gelegt hat.“