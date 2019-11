Nach Pleite in Augsburg : Handlungsbedarf bei Hertha - Covic: „Geht nur um den Verein“

Nach Pleite in Augsburg

Augsburg Das heftige 0:4 in Augsburg hat die Krisenlage bei Hertha BSC nochmals verschärft. Kriegt der Trainer auch jetzt noch die versprochene Zeit? Den Abstiegskampf will eine Führungskraft noch nicht ausrufen.

Manager Michael Preetz wollte das erschreckende 90-Minuten-Erlebnis beim 0:4 (0:2) der Berliner gegen den FC Augsburg „erstmal sacken lassen“. Nach vier Niederlagen am Stück ist die Hertha in der Bundesliga auf Platz 15 abgestürzt.

Ist der Bundesliga-Novize Covic noch der richtige Coach für eine Wende? „Ruhiger wird es nicht, auch berechtigterweise“, sagte der Kroate mit Blick auf die anstehende Woche mit dem Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. Gelten die im Vorfeld gesprochenen Worte von Preetz, „dem Trainer Zeit zu geben“, auch noch nach dem erschütternden Auftritt der Hertha gegen einen klar besseren FCA?

Covic rückte seine eigene Position und Zukunft in den Hintergrund. „Ich bin der Allerletzte, der an sich denkt in dem Augenblick“, sagte der 44-Jährige. Er sei „der Unwichtigste“ im gesamten Verbund. „Es geht nur um den Verein, dem ich über 20 Jahre diene“, sagte Covic. „Wir tun alle gut daran, diesen Negativtrend aufzuhalten.“