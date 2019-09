HSV-Profi : Hamburger Bezirksamt stellt Ermittlungen gegen Jatta ein

Hamburg Die Hamburger Behörden haben die Ermittlungen gegen Bakery Jatta vom Fußball-Zweitligisten eingestellt.

„Die aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben“ hätten sich demnach „im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt.“ Das Bezirksamt hatte ermittelt, weil in einem Bericht der „Sport Bild“ Zweifel an der Identität des 21 Jahre alten Gambiers geäußert worden waren. Der Afrikaner könne anders heißen und älter sein, als er bei seiner Einreise in Deutschland 2015 angegeben hat, hieß es.