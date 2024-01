Trainer in Österreich Hackl vor Rodel-EM: Vorfreude beim Deutschland-Schreck

Mit dem Ergebnis, dass Hackl in Österreich einen nach seiner Aussage attraktiven Vertrag bis 2026 unterschrieben hat - „mit zum Beispiel viel Freizeit im Sommer und anderen Vorteilen. Was dann in der Summe für mich sehr verlockend war“, sagt er. „Ich habe mir gedacht: Du warst Dein ganzes Leben bei der gleichen Firma, Du könntest auch noch einmal etwas anderes machen.“ Procks Tochter Hannah (23), Einsitzer-Dritte beim letzten Weltcup in Winterberg, findet es gut: „Wir freuen uns, dass er da ist.“