Tennis-Einladungsturnier : Haas und Petkovic verpassen Finale in Berlin

Haas und Petkovic verpassen Finale in Berlin

6:7, 3:6 gegen Dominic Thiem: Tommy Haas hat das Finale in Berlin verpasst. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Finale ohne deutsche Beteiligung: Sowohl Tommy Haas als auch Andrea Petkovic wollten in Berlin für eine Überraschung sorgen - sie scheitern aber beide knapp. Selbst prominente Unterstützung hilft nicht.

Tommy Haas hat beim zweiten Tennis-Einladungsturnier in Berlin die große Überraschung verpasst.

Zwischen dem Tennis-Routinier und dem Weltranglisten-Dritten Thiem entwickelte sich ein Match auf hohem Niveau. Immer wieder applaudierte der Österreicher nach starken Schlägen des ehemaligen Weltanglisten-Zweiten und rief „Bravo“ in Richtung Haas, der zwei Satzbälle im ersten Durchgang ungenutzt ließ. Am Ende war das kraftvolle Spiel von Thiem zu stark und ein Vorhand-Fehler von Haas führte nach 1:32 Stunden zum Endstand. „Sobald es über eine Stunde geht, kann ich körperlich nicht mehr das rausholen, was ich möchte“, sagte Haas nach der Partie.