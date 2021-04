Highlight im Golfkalender : Grün-Geflüster: Fakten und Buntes zum 85. Masters

Vom 8. April an spielen die Golf-Stars beim Masters um das legendäre grüne Sieger-Jackett. Foto: Curtis Compton/TNS via ZUMA Wire/dpa

Augusta Auch ohne den verletzten Superstar Tiger Woods ist das Masters das jährliche Highlight im Kalender der Golfprofis. Das Favoritenfeld in Augusta ist groß. Und die wenigen Zuschauer müssen strenge Regeln beachten.

Es ist das wichtigste Golf-Turnier der Welt: das Masters. Vom 8. April an spielen die Stars um Titelverteidiger Dustin Johnson und Kollegen wieder um das legendäre grüne Sieger-Jackett.

Auch die deutsche Golf-Legende Bernhard Langer ist als Oldie des Feldes auf dem berühmten Golfplatz an der Magnolia Lane dabei. Tiger Woods muss nach seinem schweren Autounfall im Februar dagegen in Augusta passen. Welcher der 88 Golfer holt in Abwesenheit des Superstars den Titel?