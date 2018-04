Grubauer startet als Nummer eins im Tor in die Playoffs

Der 26-jährige Rosenheimer überzeugte während der regulären Saison mit einem Gegentorschnitt von 1,93 und einer Fangquote von 93,7 Prozent. Mit 15 Siegen aus 28 Einsätzen stellte er zudem eine neue persönliche Saisonbestleistung auf.

„Es ist natürlich ein Privileg, starten zu dürfen“, sagte Grubauer. „Es ist jedoch nur ein weiteres Spiel. Meine Herangehensweise wird sich daher nicht ändern“. Eine Ernennung zum neuen Stammkeeper war das allerdings noch nicht. „Wir werden nach jedem Spiel die Situation wieder neu bewerten“, sagte Coach Trotz. In den vergangenen Jahren war Konkurrent Braden Holtby die klare Nummer eins in den Playoffs.

In der ersten Playoff-Runde treffen die Capitals auf die Columbus Blue Jackets. Das erste Spiel in der Best-of-Seven-Serie wird am 12. April in der Capital One Arena in der US-Hauptstadt ausgetragen.

