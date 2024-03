Biathlon-Weltcup Grotian und Strelow am Holmenkollen auf Platz sechs

Die 19-jährige Grotian kam erstmals im kurzen Mixed-Wettbewerb zum Einsatz und hielt sich zu Beginn in der Spitzengruppe. Der acht Jahre ältere Strelow brachte das Team dann mit einer sehenswerten Schnellfeuereinlage sogar zwischenzeitlich in Führung. Im Januar hatte Strelow gemeinsam mit Vanessa Voigt in dieser nicht-olympischen Disziplin den ersten deutschen Weltcupsieg überhaupt gefeiert, bei der Weltmeisterschaft in Tschechien waren sie als Sechste im Februar aber leer ausgegangen.