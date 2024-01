Tour de Ski Große Langlauf-Überraschung: Moch Tages- und Gesamt-Zweiter

Katharina Hennig zog symbolisch den Hut vor ihrem Teamkollegen. „Chapeau, lieber Friedrich. Das ist ein Karrieretraum, den er sich damit erfüllt hat. Das schafft nicht jeder“ sagte Hennig, die nach ihrer Corona-Erkrankung vor gut drei Wochen langsam wieder in Form kommt. „Ich bin sehr glücklich mit Platz neun“, sagte die Oberwiesenthalerin, die den Teamgedanken an erste Stelle stellte: „Ich bin glücklich, dass wir als Team so performt haben, da ist meine Leistung nicht ganz so aufgefallen.“