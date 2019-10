Doppelspezialistin : Grönefeld lässt Fortsetzung der Karriere offen

Shenzhen Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld hat noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. „Das werde ich in Ruhe beschließen, wenn diese Saison vorbei ist“, sagte die 34 Jahre alte Tennisspielerin der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit ist die gebürtige Nordhornerin als einzige Deutsche zusammen mit der Niederländerin Demi Schuurs bei den WTA Finals in Shenzhen in China am Start. „Hier beim Jahresabschluss der Besten zu sein, ist schon eine tolle Sache“, sagte Grönefeld.