Tour Down Under : Greipel Fünfter zum Auftakt in Australien

Das Hauptfeld bei der ersten Etappe der Tour Down Under. Foto: David Mariuz/AAP/dpa.

Tanunda Radprofi André Greipel hat einen Podestplatz auf der ersten Etappe der Tour Down Under verpasst. Der 37 Jahre alte Routinier kam nach 150 Kilometern mit Start und Ziel in Tanunda als Fünfter ins Ziel.

