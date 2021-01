American Football : Green Bay Packers Buffalo und Bills in NFL-Playoffs weiter

Green Bay Die Green Bay Packers und die Buffalo Bills sind noch einen Sieg vom Einzug in den Super Bowl entfernt. Beide Teams hinterlassen einen starken Eindruck - und freuen sich über die Fans im Stadion.

„Es war so ein besonderer Moment. Ich habe vergessen, wie sehr man das vermisst“, sagte der 38 Jahre alte Quarterback. „Ich bin definitiv ein bisschen emotional. Ich denke einfach daran, was wir durchgemacht haben. Es hat mich berührt mit den Zuschauern heute da draußen.“

Selbst die beste Abwehr der NFL konnte die offensive Wucht erst gar nicht und dann nur mit viel Mühe bremsen - der Super-Bowl-Triumph zehn Jahre nach dem vierten und bislang letzten Erfolg der Packers ist für das Team aus dem US-Bundesstaat Wisconsin in Reichweite. „Das fühlt sich sehr gut an gerade“, sagte Rodgers. „Eins noch hier“, sagte er zum Ende seines FOX-Interviews in Anspielung auf das NFC-Conference-Finale am 24. Januar gegen den Sieger der Partie zwischen den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers.