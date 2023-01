Vierschanzentournee : Granerud gewinnt Bischofshofen-Quali - Schmid 13.

Bischofshofen Anders als in Innsbruck sind in Bischofshofen alle deutschen Skispringer dabei. Von ihrer Topform sind Karl Geiger und die anderen Leistungsträger aber auch nach der Qualifikation noch weit weg.

So zum Beispiel Eisenbichler. Der Bayer war mit seinem Sprung auf 126 Meter in der Qualifikation nicht wirklich glücklich. „Es liegt nicht an der Bindung oder sonst irgendwas. Es liegt nur am eigenen Können“, sagte er im ZDF mit Bezug zum Material, an dem man ein bisschen etwas verändert habe. Der 31-Jährige sah es pragmatisch: „Wenn ich mit so einem Kacksprung einigermaßen ins Segeln komme, dann passt's schon.“