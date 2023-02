WM in Frankreich : „Gott ein deutscher Skifahrer“: Dürr holt Bronze im Slalom

WM in Frankreich

Méribel- Das nächste Dürr-Drama kündigt sich an. Doch nach einem Patzer der Konkurrentin jubelt die deutsche Skirennfahrerin über WM-Bronze. Und auch mit Olympia kann die Münchnerin jetzt Frieden schließen.

Mitten im Interview platzten die Emotionen aus der sonst so coolen Lena Dürr heraus. „Ich muss kurz weinen“, sagte die deutsche Skirennfahrerin und drehte sich um.

In den Armen ihrer zu diesem Zeitpunkt bereits weinenden Teamkolleginnen realisierte die 31 Jahre alte Münchnerin ihre kleine Heldentat. Bronze im Slalom. Bei einer Weltmeisterschaft. Der größte Erfolg ihrer Karriere. Dann weinte auch Dürr. „Ich bin so stolz und froh“, sagte sie später und pustete kräftig durch.

Erlösung für das ganze Ski-Team

Dürr und der vierte Platz: Zwischenzeitlich kamen Erinnerungen an das Olympia-Drama aus dem Vorjahr hoch. Damals fehlten im Slalom von Peking sieben Hundertstelsekunden auf Bronze. „Wahrscheinlich ist das heute der Tag, an dem ich meine Hundertstel von Olympia zurückbekomme“, sagte Dürr. Sie lag am Ende genau zwei Hundertstel vor der viertplatzierten Mina Fürst Holtmann aus Norwegen.