Nicht unter den Top 30 : Golfstar Tiger Woods verpasst PGA-Millionen-Show

Medinah/Illinois Die Millionen-Show der PGA-Tour im East Lake Golf Club von Atlanta findet ohne US-Superstar Tiger Woods statt. Der 15-malige Major-Sieger gehört in diesem Jahr nicht zu den 30 besten Golfern, die ab diesem Donnerstag bei der Tour Championship abschlagen dürfen.

Trotz der verpassten Final-Teilnahme zog Woods eine positive Saison-Bilanz. Vor allem der Gedanke an seinen fünften Masters-Sieg Anfang April in Augusta zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. „Es war etwas ganz Besonderes, meinen 15. Major-Titel zu gewinnen und zum fünften Mal das Green Jacket zu bekommen“, sagte die langjährige Nummer eins der Welt. „Die restlichen Turniere habe ich nicht so gut gespielt, wie ich es wollte. Aber am Ende des Tages bin ich derjenige mit den fünf grünen Jackets.“