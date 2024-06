European Open in Winsen Golfer De Bruyn verliert Kampf gegen das „Grüne Monster“

Auch in diesem Jahr besuchten wieder rund 25.000 Zuschauer das Turnier in Winsen/Luhe. „Golf in Hamburg funktioniert“, sagte Turnierdirektor Dirk Glittenberg, der auf der Suche nach einem neuen Titelsponsor für das Event ist. Ziel ist es, dass in Zukunft europäische Ryder-Cup-Stars wie der junge Schwede Ludvig Aberg oder der Norweger Viktor Hovland bei den European Open abschlagen.