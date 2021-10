Bahnrad-WM in Roubaix : Gold und Silber: Hinze und Friedrich genießen Triumph

Roubaix Gold und Silber, das ist die Traumausbeute für Deutschlands Bahn-Sprinterinnen. Auf dem Siegertreppchen kommt es zu emotionalen Szenen.

Zwei Tage nach dem gemeinsamen Teamsprint-Gold zum Auftakt hatte diesmal sie gewonnen, was Friedrich neidlos anerkannte. „Ich bin glücklich, sie hat es sich verdient. So wie sie gefahren ist, ist sie fast unschlagbar. Das ist echt stark.“ Hinze, die bei Olympia in Tokio mit großem Druck und medialer Erwartungshaltung zu kämpfen hatte, wirkt in diesen Tagen befreit.