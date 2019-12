Neue beim Hauptstadtclub? : Götze, Draxler, Xhaka: Hertha und die Transfergerüchte

Berlin Götze, Draxler, Xhaka. Namen, die mit Hertha BSC in Verbindung gebracht werden. Zum Trainingsauftakt nach kurzer Weihnachtspause wird Coach Jürgen Klinsmann noch keinen Neuzugang erwarten können. Sobald sich das Transferfenster öffnet, könnte einiges passieren.

Paris Saint-Germain, der FC Arsenal. Ein Schweizer Nationalspieler und zwei deutsche Weltmeister. Hertha BSC spielt unter Trainer Jürgen Klinsmann auf einmal in einer anderen Liga - zumindest in punkto Transferspekulationen.

Bevor aber überhaupt ein Spieler wechseln könnte, startete der Tabellenzwölfte schon an diesem Sonntag in die Vorbereitung auf die Rückrunde und damit auf ein spannendes Auftaktmatch am 19. Januar gegen Klinsmanns einstigen Arbeitgeber FC Bayern München, womöglich mit dem ehemaligen Gladbacher Xhaka im Berlin-Trikot. „Wir sind uns mit Hertha einig“, zitierten die „Bild“ und die Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ den Manager des 27 Jahre alten Profis am Freitag. „Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln“, sagte José Noguera dem „Blick“.