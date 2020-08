Corona-Krise : Görges über US Open-Verzicht: „Würde mich nicht wohl fühlen“

Wird nicht bei den US Open in New York spielen: Julia Görges. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Tennisspielerin Julia Görges hat die Gründe für ihren Verzicht auf die US Open genannt.

„Ich habe mich dafür entschieden, dieses Jahr nicht an den US Open teilzunehmen, da ich mich nicht wohl dabei fühlen würde, angesichts der hohen Covid-19-Zahlen in den USA nach New York zu reisen und mich und mein Team irgendeinem unnötigen Risiko auszusetzen“, die 31-Jährige aus Bad Oldesloe bei Sport1.