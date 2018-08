später lesen US Open Görges müht sich in Runde zwei - Nur deutsche Damen gut FOTO: Afp7 FOTO: Afp7 Teilen

Angeführt von Julia Görges haben die deutschen Tennis-Damen einen perfekten Start bei den US Open hingelegt, die deutschen Herren sind am Auftakttag in New York dagegen ohne Sieg geblieben. dpa