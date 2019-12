13. Spieltag : Gladbach nach Sieg gegen Freiburg wieder an der Spitze

Mönchengladbach Perfekter Nachmittag im Borussia-Park: Gladbach übernimmt eine Woche vor dem Top-Duell mit dem FC Bayern wieder die Tabellenführung. Aus der Nordkurve schallt immer wieder: Spitzenreiter, Spitzenreiter.

„Zieht den Bayern die Lederhosen aus“. Eine Woche vor dem Top-Duell mit dem Rekordmeister hat Borussia Mönchengladbach mit einer der besten Saisonleistungen die kurzzeitig verlorene Tabellenführung souverän zurückerobert. Selbst Trainer Marco Rose war „sehr, sehr zufrieden“ und fiebert dem Schlagerspiel entgegen. „Wir wissen, was kommt und werden uns was einfallen lassen. Unser Stadion wird vor Begeisterung brennen“, sagte der Coach nach dem 4:2 (1:1)-Erfolg gegen den SC Freiburg.

Mit dem fünften Heimsieg in Serie haben sich die Gladbacher an der Tabellenspitze eingenistet. „Das ist ein tolles Gefühl auf die Tabelle zu schauen“, meinte Patrick Hermann nach dem Offensivspektakel gegen die keineswegs schwachen Freiburger. Matchwinner war der nach sechs Spielen wieder in die Startformation zurückgekehrte Breel Embolo, der zwar einen Elfmeter vergab, aber auch zwei Treffer (46./71.) erzielte. „Das war ein guter Tag für mich“, sagte der Schweizer. „Die Fans standen von der ersten Minute an hinter uns, das ist wie ein zwölfter Mann“, meinte Embolo.