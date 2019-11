Bundesliga : Gladbach kaum zu stoppen: „Lassen uns nichts reinsingen“

Mönchengladbach Die Jubelgesänge im Borussia-Park nehmen kein Ende: Gladbach begeistert mit Power-Fußball und bleibt vorerst an der Tabellenspitze. Torwart Sommer hielt sogar einen Elfmeter.

„Das kenne ich gar nicht, dass wir immer noch die Tabelle anführen“, meinte Doppel-Torschütze Patrick Herrmann nach dem 3:1 (2:0) gegen Werder Bremen. Am Donnerstag musste der Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach noch zuschauen, weil die Geburt seines ersten Kindes unmittelbar bevorstand, am Sonntag führte er sein Team dann zum Sieg. „Mehr ging diese Woche wirklich nicht. Es hat alles geklappt“, meinte Herrmann.

Mit den drei Siegen in Leverkusen (2:1) gegen AS Rom (2:1) und nun gegen Bremen haben die Gladbacher eine famose Woche beschlossen und in der Liga einen Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. „Es läuft rund, aber das ist alles hart erarbeitet“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Begeistert ist der 46-Jährige von der Art und Weise wie die Mannschaft auftritt. „Sie hat die letzten sieben Spiele auch bei den beiden Niederlagen gegen Dortmund sehr stabil gewirkt, sich immer aufgelehnt, nie aufgesteckt, das ist ein Faustpfand“, ergänzte Eberl. Da konnte auch der Platzverweis für Bensebaini in der Schlussphase nichts an der guten Laune ändern.