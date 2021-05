104. Italien-Rundfahrt : Giro: Buchmann nach Sturz im Krankenhaus - Campenaerts siegt

Musste den 104. Giro d'Italia vorzeitig beenden: Emanuel Buchmann. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Gorizia Nach einem schweren Sturz hat die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann beim 104. Giro d'Italia aufgegeben.

Der 28-Jährige war am Sonntag drei Kilometer nach dem Start der 15. Etappe in einen Massensturz verwickelt und hatte dabei sichtbare Verletzungen im Gesicht erlitten. Das Rennen war nach dem Sturz gestoppt worden, Buchmanns Team Bora-hansgrohe vermeldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns. Buchmann begab sich umgehend in ein Krankenhaus. Das genaue Ausmaß der Verletzungen ist noch unklar.