Mitgliederkonvent : Gestörte Harmonie: DOSB zwischen Aufbruch und Aufarbeitung

Baden-Baden Der Deutsche Olympische Sportbund stellt beim Mitgliederkonvent Weichen für die Zukunft. Thomas Weikert bleibt Präsident. Eine Olympia-Strategie ist gestartet. Ganz harmonisch verläuft es aber nicht.

Die fast einhellige Wiederwahl von DOSB-Präsident Thomas Weikert auf der Mitgliederversammlung in Baden-Baden zeigte den Willen zu neuer Einigkeit. Der Beschluss, eine Olympia-Bewerbung auf den Weg zu bringen, und die angepackte Reform des Spitzensports waren mutige Signale für die Zukunft.

Gestört wurde die Aufbruchstimmung und Harmonie aber von Martin Engelhardt, der die Vergangenheit und die Affäre um Ex-Präsident Alfons Hörmann nicht abhaken wollte. „Wenn wir einen Aufbruch wollen, auch im Sinne der Demokratie, dann müssen wir uns damit beschäftigen, was in der Vergangenheit passiert ist“, mahnte der Präsident der Deutschen Triathlon-Union mit Bezug auf die Affäre um Weikert-Vorgänger Hörmann. Eine Prüfkommission konnte ihm kein strafrechtliches Fehlverhalten nachweisen. Für Engelhardt ist dies ein juristischer, kein moralischer Freispruch: „Wir wissen alle, dass die Werte des Sports nicht berücksichtigt wurden - und zwar in einem erschreckenden Ausmaß.“