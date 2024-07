Tennis „Geschichte steht auf dem Spiel“: Wissenswertes zu Wimbledon

„Er ist verdient einer der großartigsten 21-Jährigen, den wir jemals gesehen haben in diesem Sport. Wir werden von ihm viel in der Zukunft sehen, keine Frage. Er wird viele weitere Grand Slams gewinnen“, rühmte Djokovic seinen Kontrahenten: „Aber in der Zukunft, wenn ich in etwa 15 Jahren aufhöre - ich scherze, ich scherze“, sagte der 37-Jährige mit einem Lachen.