Skispringen : Generalprobe mit Sturz: Geiger diesmal kein Tournee-Favorit

Stürzte in Engelberg: Karl Geiger. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Engelberg Es läuft nicht für die deutschen Skispringer. Nur ein Podestplatz nach acht Wettkämpfen ist nicht die gewünschte Bilanz. Karl Geiger ist dennoch zuversichtlich.

Anders als im vergangenen Jahr tritt Geiger zum Auftakt des Sprung-Spektakels in seiner Heimat Oberstdorf nach Weihnachten diesmal nicht als Favorit an. Der 29-Jährige belegte am Sonntag nach Sprüngen auf 140 und 136,5 Meter als bester Deutscher den zehnten Platz. Seinen Sturz nach dem ersten Versuch überstand er unverletzt und ohne Schmerzen.