Vierschanzentournee : Geiger in Oberstdorf zunächst Zweiter - Tande schon raus

Geiger in Oberstdorf zunächst Zweiter - Tande schon raus

Karl Geiger geht als Zweiter in den zweiten Durchgang in Oberstdorf. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Oberstdorf Lokalmatador Karl Geiger hat die Hoffnungen auf einen deutschen Einzel-Podestplatz zum Start der Vierschanzentournee genährt.

Der 26 Jahre alte Skispringer liegt in Oberstdorf nach einem Sprung auf 135 Meter nach einem Durchgang zunächst auf dem zweiten Rang und ist damit bester Deutscher. Auch Markus Eisenbichler (5.) liegt zur Halbzeit vor 27.000 Zuschauern auf der Schattenbergschanze aussichtsreich im Rennen. Gelb-Träger und Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi befindet sich nach einem Sprung auf 138 Meter zunächst deutlich in Führung.

Erste Mitfavoriten verabschiedeten sich derweil schon nach einem Sprung aus dem Anwärterkreis: Daniel Andre Tande schaffte es als 42. nach 112,5 Metern nicht in den zweiten Durchgang. Auch der zweimalige Gesamtsieger Kamil Stoch (Polen) büßte weit über zehn Meter ein, rettete sich trotz schwieriger Verhältnisse aber in den zweiten Durchgang. Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer aus Österreich scheiterte in Durchgang eins.