Raw Air Tour : Geiger holt Podestplatz in Lillehammer - Althaus Zehnte

Sprang in Lillehammer auf Rang drei: Karl Geiger in Aktion. Foto: Terje Bendiksby/NTB/dpa

Lillehammer Beim ersten Einzel der Raw-Air-Tour der Skispringer schaffte es Karl Geiger zwar aufs Podest, muss im Kampf ums Gelbe Trikot aber einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Geiger: „Es war durchweg positiv“

Hinter Geiger schafften es auch Markus Eisenbichler (6.), Constantin Schmid (12.), Severin Freund (18.) und Stephan Leyhe (26.) in den zweiten Durchgang. Eine Pause gibt es für die Flieger im Endspurt des Winters nicht mehr, auch nicht nach den zehrenden Winterspielen von Peking. Direkt nach dem Springen von Lillehammer wurde gepackt, weil ab Freitag drei weitere Wettbewerbe am Holmenkollen in Oslo anstehen. Bei den Frauen schaffte es Katharina Althaus nach überstandener Corona-Infektion auf den zehnten Rang. Marita Kramer aus Österreich holte sich den Tagessieg und baute ihre Gesamtführung im Weltcup aus.

Wellinger: „nix zusammengebracht“

Wellinger war kurz vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet und in der Folge nicht für die Wettbewerbe in China nominiert worden. Nun ersetzt Wellinger in Norwegen den formschwachen Pius Paschke. In Oslo will er beweisen, dass dieser Tausch zurecht erfolgt ist.