Remis gegen Frankreich : Galaktischer Ungarn-Keeper: Gulacsi „unglaublich stolz“

Brachte die französischen Spieler teilweise zur Verzweiflung: Peter Gulacsi. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Budapest Gut festhalten! Die Ungarn fühlen sich bei der EM wie in einem Freizeitpark. Jetzt wartet in der Hammergruppe F die letzte Attraktion. Es geht um alles oder nichts. Ungarns Keeper will auch die DFB-Elf entnerven. Wegen Beschimpfungen drohen Konsequenzen.