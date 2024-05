Tennis Für Olympia: Nadal plant triumphale Rückkehr nach Paris

Die Rasensaison sehe er als „schwierig“ an, sagte der zweimalige Wimbledon-Gewinner: „Ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, nach all dem, was meinem Körper passiert ist, jetzt eine Umstellung auf einen komplett anderen Belag zu machen und dann wieder auf Sand zurückzukehren.“ Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison startet in diesem Jahr am 1. Juli, das olympische Tennisturnier auf Sand beginnt am 27. Juli.