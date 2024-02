Wintersport Fünf Gründe für die Rückkehr von Friedrich auf den Bob-Thron

Gerade, wenn es mal nicht so wie gewünscht läuft, was selten in seiner Karriere war, wird jedes Teilchen am Bob umgedreht, um noch irgendwo eine Hundertstelsekunde herauszuholen. Auch in der Bahn. „Im Training habe ich die richtigen Punkte ausgewählt, wo ich die Trainer platziert habe und geguckt, wo ich vielleicht viel Zeit verliere“, sagte Friedrich. Das zahlte sich aus.