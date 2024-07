Radsport „Fühlt sich einfach gut an“: Ullrich als Tour-Experte im TV

Ullrichs Pläne: Aktuell probiert sich der frühere Rennfahrer aus. Er stellte auch eine Zusammenarbeit mit den Tour-Veranstaltern in Aussicht, nachdem in der Vergangenheit eine „Distanz“ geherrscht habe. „Ich glaube, da gibt es auch wieder einen Weg“, sagte er. Am Rande der deutschen Meisterschaft vor knapp einer Woche hatte er sich mit dem Präsidenten Rudolf Scharping vom Bund Deutscher Radfahrer ausgesprochen. Mittlerweile lässt er sich auch wieder bei Rennen blicken. Vor einem Jahr hatte er sich das erste Mal wieder gezeigt. Und getraut. Denn damals habe man den zu dem Zeitpunkt öffentlichkeitsscheuen Ullrich dort „hinpeitschen“ müssen.